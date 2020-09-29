Прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Омске: Январь ожидается лютым, а февраль - необычно теплым

Зимы в Омске в последние годы довольно мягкие. ФОТО: Аэрокадр

Гидрометцентр опубликовал ожидаемый прогноз погоды на ближайшие полгода. В нем синоптики рассказывают, какой зима ожидается в регионах в 2019-2020 году. Есть прогноз погоды на зиму в Омске.

Правда, нужно держать в уме: прогноз этот долгосрочный, конкретного указаний температуры в нем нет. Но Гидрометцентр рассказывает о тенденциях каждого месяца предстоящей зимы.

Последний осенний месяц в Омске ожидается в пределах нормы: в нябре не будет резких скачков температуры. В городе уже устоится минимальная отрицательная температура: от -5 до -10. Оттепелей и похолоданий не прогнозируется. Но дыхание зимы будет уже ощущаться: окончательно уляжется выпавший снег. Зима в Омске в этом году будет не такой снежной, как в 2019-м.

Зима в декабре не принесет омичам потрясений. Температура в первый зимний месяц ожидается в пределах нормы, резких скачков тоже синоптики не прогнозируют. А вот в январе зима в Омске всецело войдет в свои права. Январь 2020 года будет очень холодным, ожидается температура ниже нормы на 5-7 градусов. В некоторые дни января мороз будет переваливать за -30 градусов. Январь прогнозируется суровым.

Зато февраль в Сибири выдастся очень теплым. Температура в последний месяц зимы в Омске в 2020 году будет значительно выше нормы. Примерно на 7-9 градусов. При этом в некоторые дни температура может приближаться к нулю. Приближение весны следующей зимой омичи начнут ощущать значительно раньше обычного. Похожая картина будет наблюдаться и в соседних сибирских городах - Тюмени и Новосибирске .