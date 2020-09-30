«Судьбоносное решение»: Председатель горсовета прокомментировал утверждение Генплана Омска

Фото: Омский горсовет

Сегодня, 30 сентября, на пленарном заседании Омского горсовета депутаты рассмотрели 18 вопросов. Среди них – принятие актуализированного Генплана Омска. Первые за 13 лет поправки в него вносили специалисты «ИТП «Град», выигравшие конкурс на госконтракт. Депутаты пришли к общему мнению, что такой стратегически важный документ, который определяет развитие города до 2040 года, необходимо обновлять хотя бы раз в три года – в соответствии с меняющийся экономической ситуацией. Деньги на это будут заложены в бюджете города.

– Утверждение Генерального плана Омска – это судьбоносное решение, – считает председатель Омского горсовета Владимир Корбут. Соответствующий проект Решения был доработан администрацией города и ООО «ИТП «Град». – Также поступило предложение актуализировать генплан каждые три года, чтобы он соответствовал реалиям времени.

Еще один не менее важный вопрос, который обсудили депутаты, – шестые за год изменения в бюджет города на 2020 год. В этот раз городская казна сразу на 560 млн рублей. Эти дополнительные средства, полученные в основном за счет межбюджетных трансфертов, пойдут на социальную сферу.

– Общий объем доходов увеличен более чем на 500 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов целевого характера. А это создание дополнительных мест в садах для детей от 1,5 до 3 лет, материально-техническое оснащение образовательных организаций, готовящихся к вводу в эксплуатацию, организацию горячего питания в школах, обеспечение выплат за классное руководство педагогическим работникам. Также 42 млн рублей прибавится в городской казне в связи с поступлением доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды». Соответственно увеличатся и расходы бюджета, это также более 500 млн рублей в основном на социальные нужды. В рамках расходов будут увеличены ассигнования на приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма семьям с гражданами - инвалидами, на поддержку учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта, на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льгот на проезд в городском транспорте – почти 10 млн рублей, на 7,5 млн рублей увеличатся бюджетные ассигнования по исполнительным листам, – сказал Владимир Корбут.

Кроме того, сегодня список парламентариев горсовета пополнился новой фамилией. Вместо уехавшего в другой город Андрея Ткачука депутатом по 17 избирательному округу стал Андрей Бондаренко. На заседании ему торжественно вручили удостоверение.