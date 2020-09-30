Александр Бурков в Белоруссии побывал в индустриальном парке «Великий камень» и в особой экономической зоне «Могилев»

В Белоруссию губернатор уехал с рабочим визитом. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Делегация Омской области под руководством губернатора Александра Буркова работает несколько дней в республике Белорусь. В Минске он с кабинетом министров омского правительства побывал на международной площадке для инвестиций. Индустриальный парк «Великий камень» - это территория с особым режимом для комфортного ведения бизнеса.

Губернатора ознакомили с историей создания парка, а также с условиями, которые предоставляют для резидентов особой экономической зоны. Сейчас в «Великом камне» – 65 резидентов из 14 стран мира. Россияне здесь реализуют пока три крупных медицинских проекта.

Посетил Александр Бурков с делегацией и Могилевскую область.

- Делегация Омской области приехала не только налаживать деловые контакты, но и перенимать опыт коллег в разных сферах. Для отношений Омской и Могилевской областей много точек соприкосновения, - отметил Александр Бурков на встрече с заместителем председателя Могилевского облисполкома Русланом Страхаром. - Нам очень интересен вопрос переработки молочной и мясной продукции.

Губернатор в недавнем бюджетном послании особое внимание уделил задачам по привлечению инвесторов в экономику региона. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Оценият представители правительства Омской области и деятельность могилевских предприятий. Губернатор посетит Могилевскую молочную компанию "Бабушкина крынка". Омичи ознакомятся с технологиями работы, методами управления на предприятии.

- Знаю, что Могилевская область уделяет большое внимание развитию животноводческой сферы, в том числе улучшению генетического потенциала животных. Ваш опыт будет полезен нашим аграриям в решении задачи повышения продуктивности животных и увеличения объемов молочной продукции, - сказал глава омского региона.

Одно из перспективных направлений сотрудничества - технологии производства и переработки льна. Губернатор напомнил, что Омская область является лидером в России по объемам производства льна-долгунца.

- Но, к сожалению, у нас низкое качество. А мы все знаем, какой лен производят в Беларуси. И в этой сфере мы уже начали взаимодействие с Национальной академией наук, - подчеркнул глава омского региона.

Представитель белорусской стороны также отметил, что Омская область является для республики важным партнером. И предложил сотрудничать в сферах поставки сельхозтехники, пищевой и другой продукции.

- Важно, что визит Омской делегации в Могилевскую область проходит в рамках форума регионов Беларуси и России. Именно во взаимодействии регионов мы видим основной потенциал укрепления и наращивания взаимоотношений между Беларусью и Россией, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

Губернатор Александр Бурков пригласил руководство Могилевской области и предприятия пищевой и легкой промышленности принять участие в ярмарке белорусских товаров. Ее планируется провести в Омской области. По итогам этой ярмарки могут быть заключены прямые договоры о поставках продукции между товаропроизводителями регионов.