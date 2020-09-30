В горсовете одобрили актуализированный Генплан Омска до 2040 года

Депутаты Омского горсовета приняли актуализированный Генплан до 2040 года. Фото: Анна МИКУЛА

На первом в осенней сессии пленарном заседании горсовета рассмотрели актуализированный Генплан Омска до 2040 года.

Напомним, конкурс на выполнение работ по заказу департамента архитектуры и градостроительства выиграло ИТП «Град».

Разработчики представили подробный документ на 1500 страницах. Он уже прошел обсуждение на публичных слушаниях в горсовете и был рекомендован к принятию депутатами с учетом предложенных поправок.

– Больше 13 лет прошло после принятия последних изменений в Генплан, – сказал депутат Юрий Федотов. – Хорошо, что мы актуализировали этот документ и снова появилась рабочая группа, которая будет заниматься этим и дальше. Чтобы учитывать меняющиеся обстоятельства в экономике страны и города, предлагаю вносить изменения по периоду актуализации – раз в три года.

Коллегу поддержал Алексей Ложкин, добавивший, что важно обратить внимание не только на периодичность внесения изменений, но и на качество того, как они исполняются.

Депутат Иван Федин посетовал, что в Генплан не заложено метро.

– Метро же не исключается из проекта окончательно. Но оно проектировалось в Генплане в 1960-е. С тех пор город значительно изменился. Проект нового метро надо делать уже с учетом этого, – считает Дмитрий Лицкевич.

Также депутат согласился, что надо предусмотреть финансирование на актуализацию Генплана. Но из-за того, что это документ стратегический, слишком часто менять его не надо. Необходимы лишь точечные поправки.

В итоге всех обсуждений депутаты проголосовали за принятие актуализированного Генплана Омска.