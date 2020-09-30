Дачные маршруты будут ходить в Омске до середины октября

Добраться на дачные участки на общественном транспорте омичи смогут до середины октября. Фото: Омская губерния

В Омске приняли решение продлить работу садовых маршрутов, которые каждое лето дачники ждут с нетерпением. Сезонные маршруты продолжат работать до середины октября.

- В связи с достаточно благоприятными погодными условиями период работы садовых маршрутов будет продлен до 18 октября, - уточнил заместитель департамента транспорта Игорь Кожухов.

Несмотря на это, после последнего заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, пожилым людям посоветовали оставаться на самоизоляции и покидать дома только из-за крайней необходимости. Посещение дачных участков в эту категорию не попадает.