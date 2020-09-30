Стали известны детали указа об уходе на самоизоляцию для омских пенсионеров

Летом за нарушение режима самоизоляции жителям грозили штрафами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в Омске обостряется вслед за остальными крупными городами страны. После последнего оперштаба решено продлить режим повышенной готовности до конца октября. До 31 октября будет действовать и масочный режим в регионе.

Ранее министр омского здравоохранения Ирина Солдатова рекомендовала жителям старше 65 лет уйти на самоизоляцию. После заседания оперштаба соответствующий указ подписал и первый зампред омского правительства Валерий Бойко. Появился текст документа. В нем говорится, что покидать место проживания пожилые омичи могут лишь в крайнем случае.

Правда, из указа следует следует, что уход на самоизоляцию и удаленку для пенсионеров от 65 лет носит рекомендательный характер. Так что пока штрафовать за нахождение никого не будут.