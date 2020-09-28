Эксперты ответят на вопросы омичей, связанные с вывозом мусора

Вопросы на тему экологии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами омичи могут письменно оставить председателю регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Анатолию Соловьеву.

Каждый понедельник все желающие: жильцы многоквартирных домов, частного сектора, юрлица и их представители, могут обращаться по любым вопросам, связанным с вывозом и утилизацией мусора, в общественную приемную, расположенную в офисе регионального оператора.

«В настоящее время законодательство в сфере отходов претерпевает частые изменения, в общественной плоскости много противоречивой информации, поэтому у населения остаются вопросы. В связи с этим к разъяснительной работе с населением решили подключить экспертов, которые помогут омичам получить ответы на интересующие вопросы», – пояснил генеральный директор регионального оператора «Магнит» Карен Егоян.

Консультирование граждан в режиме онлайн будет вести эксперт в сфере ЖКХ Александр Лихачев. Вопросы на тему экологии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами омичи могут письменно оставить председателю регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Анатолию Соловьеву.

Прием потребителей проводится без предварительной записи каждый понедельник с 16:00 до 17:00 часов по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, 45/1, КАБ. 106. Консультирование проводится на безвозмездной основе.

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и другие документы (квитанции, фотографии и т.д.) которые могут быть полезны экспертам при обращении граждан. Результаты приема будут заноситься в карточку приема, по каждому обращению – дан ответ.