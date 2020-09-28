Прокуратура выяснит, почему пожилой омичке с тяжелой пневмонией отказали в госпитализации

По словам родных пациентки, они несколько раз вызывали ей скорую. Но забрали бабушку в больницу только после того, как она начала задыхаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональная прокуратура начала проверку после инцидента с 83-летней пенсионеркой Марией Кожемяко. После обследования на томографе у бабушки подтвердилась двусторонняя пневмония и 54% поражения легких. Несмотря на это, медики повезли ее домой. Пожилой пациентке несколько раз вызывали скорую, но ответ был один и тот же – в больницах нет мест.

Когда пенсионерка уже начала задыхаться, ее внучка, чтобы спасти жизнь своей бабушке, забила тревогу в соцсетях. И только после того, как история получила широкую огласку, пациентку госпитализировали.

Тем временем прокуратура начала проверку этого инцидента.

– Основанием для проведения надзорных мероприятий послужили сведения СМИ о том, что 83-летней женщине с пневмонией отказали в госпитализации, – рассказали в пресс-службе областного ведомства. – В настоящее время женщина госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ее состояние оценивается, как удовлетворительное.

В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка своевременности и качеству оказания медицинской помощи пациентке. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.