Мэр поздравила с 80-летием почетного гражданина Омска

Оксана Фадина пожелала юбиляру здоровья и крепости духа. Фото: Владимир Казионов

С юбилеем Почетного жителя Омска Ильхама Галиева поздравила мэр Оксана Фадина. Глава города пожелала ему здоровья и бодрости духа.

– Этот юбилейный для вас год стал знаковым еще и по той причине, что ваши заслуги перед Омском были отмечены присвоением звания Почетный гражданин города, – обратилась к Ильхаму Галиеву мэр. – Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойными примерами для молодого поколения и для всех нас. Мы благодарны вам за вклад в развитие Омска, который вы внесли трудом и талантом. В этот праздничный день искренне желаю вам, Ильхам Исламович, крепкого здоровья, бодрости духа, радости в общении с родными и близкими.

Отметим, что Ильхам Галиев родился 25 сентября 1940 года на станции Челкар Актюбинской области. В 1964 году с отличием окончил транспортный институт Омска по специальности «локомотивы» и, отказавшись остаться в институте, поехал на целину. Долго работал в локомотивном депо станции Ерментау Казахской железной дороги сначала мастером, затем старшим мастером, а потом начальником цеха. В 1967 году поступил в аспирантуру Омского транспортного института, через три года защитил кандидатскую диссертацию. Трудился преподавателем, а в 1973 году был назначен заведующим кафедрой теоретической механики.

Оксана Фадина пожелала юбиляру здоровья и крепости духа. Фото: Владимир Казионов

В 2000 году приказом министра путей сообщения Российской Федерации утвержден ректором Омского государственного университета путей сообщения. Под его руководством была проведена реставрация здания университета, появился современный библиотечный комплекс, установлено сотрудничество с зарубежными государствами. Ильхам Галиев является автором более 400 научных работ, доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники.