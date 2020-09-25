В Омске торжественно открыли обновленный сквер «Юбилейный»

При проектировании сквера активно советовалась с местными жителями. Фото: Вячеслав Андреев

Сегодня, 25 сентября в Омске состоялось торжественное открытие сквера "Юбилейный" в Ленинском округе. За его реконструкцию в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроека "Жилье и городская среда" проголосовали местные жители.

Зона отдыха была там и раньше, сквер основали еще в 1999 году к 100-летнему юбилею Ленинского округа. Но его состояние оставляло желать лучшего. Не было нормального освящения, большинство фонарей не работали, неконтролируемо росли деревья, никакой инфраструктуры для активного отдыха не предусматривалось. Дети тоже нечем было себя занять в сквере.

Сейчас на месте старого сквера появилось новое общественное пространство, которое учитывает все запросы местных жителей, которые они сами направляли в администрацию. В сквере оборудовали новые пешеходные подходы с улицы Стальского, от поликлиники и детской библиотеки.

В обновленном сквере нашлось место и для занятий спортом. Фото: Вячеслав Андреев

- Поступило порядка 300 предложений по вопросам благоустройства. Мы реализовали большую их часть. Восстановили освящение, установили спортивную площадку, площадку для воркаута, детскую площадку. Также от местных жителей поступил запрос на большую ель, чтобы можно было проводить новогодние праздники. Мы выполнили это пожелание, осталось только дождаться нового года и нарядить ее, - отметил первый заместитель главы администрации Ленинского округа Потапов Алексей Владимирович.

В торжественной церемонии открытия принял участие и Владимир Корбут председатель Омского городского совета. Он поздравил омичей с появлением в районе обновленного, современного сквера.

- Свои голоса за реконструкцию именно Юбилейного сквера отдали 14 тысяч жителей Ленинского округа. То, что мы сегодня видим, это заслуга дизайнеров и архитекторов, которые приложили руку к этому проекту. Они старались, чтобы этот участок можно было использовать для отдыха и проведения культурных мероприятий в любое время года, - отметил Владимир Корбут.

Детская площадка стала одним из главных пожеланий омичей. Фото: Вячеслав Андреев

Открытие сквера состоялось только сегодня, но жители уже после окончания работ смогли оценить преображение одного из городских пространств. Еще во время строительства дети района уже могли воспользоваться детской площадкой и тренажерами, которые старались установить как можно раньше. Всего реконструкция сквера Юбилейный обошлась в 29,1 миллион рублей. Финансирование осуществлялось из федерального, регионального и городского бюджетов.