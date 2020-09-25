Губернатор открыл в омском авиационном колледже новые мультимедийные мастерские Фото: пресс-служба правительства Омской области

В омском авиационном колледже прошло торжественное открытие новых мастерских «Информационные и коммуникационные технологии» по компетенциям «Кибер-безопасность», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Разработка мобильных приложений», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Машинное обучение и большие данные». Оборудование поставлено в рамках нацпроекта «Образование». Новые мастерские позволят студентам сдавать демонстрационный экзамен по стандартам чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы».

Кабинеты оборудованы интерактивными и программными комплексами, современным компьютерным оборудованием и средствами обучения для подготовки специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда. Мастерские позволят не только обучать студентов авиационного колледжа, но и через механизм сетевого взаимодействия охватить современной подготовкой студентов профессиональных образовательных организаций Омской области, активно вовлекать в профессию омских школьников и людей всех возрастов.

Губернатор Александр Бурков побывал на торжественной церемонии открытия этих мастерских в колледже. Он поздравил студентов и преподавателей с обновлением образовательной инфраструктуры. Александр Бурков пожелал студентам интересной и успешной учебы, педагогам профессиональных побед.

Александр Бурков пожелал студентам интересной и успешной учебы, педагогам профессиональных побед. Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Вполне закономерно, что современное оборудование, которое станет точкой роста для подготовки востребованных кадров, появилось именно здесь. В этом году авиационный колледж отмечает 90-летний юбилей. Он занимает прочные позиции в обучении специалистов не только для машиностроения, но и для сферы информационных технологий, - сказал омский губернатор. - Его студенты - постоянные участники и победители чемпионатов и олимпиад в сфере информационных технологий. Ежегодно из стен колледжа выходят более 150 профессионалов в области сетевого администрирования, программирования, информационной безопасности, которые становятся ведущими специалистами крупнейших российских IT-компаний. Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу вывести Россию в число мировых лидеров по применению цифровых сервисов во всех сферах жизни. И конечно, ключевой вопрос здесь – подготовка профессиональных кадров.

Александр Бурков внимательно осмотрел мастерские во время экскурсии. Занятия в них уже начались. Причем занимаются не только студенты, но и школьники двух омских лицеев - № 25 и № 64. По словам главы региона, уже со школьной скамьи омские ученики постигают азы будущей профессии. Именно поэтому так необходимы подобные лаборатории.

Александр Бурков с интересом ознакомился с функционалом оборудования классов во время экскурсии. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Это то, чего не хватало, допустим, раньше, когда ребята теорию знали хорошо, но за практикой им приходилось идти на предприятия. Сегодня здесь практически любые специальности могут работать и, более того, руководство колледжа может корректировать учебный процесс, - сказал губернатор. - Важно, что это уже третий колледж, который в Омске получил такие лаборатории в рамках нацпроекта. В прошлом году они открылись в автотранспортном и агротехнологическом колледжах. Эту работу мы будем продолжать. У нас на следующий год запланирована еще одна лаборатория. Нужно отдать должное и руководству самих колледжей — они под этот новый продукт тоже проводят обновление материальной базы учебных заведений, вкладывают деньги в ремонт помещений, в создание более комфортных условий для учебы. Инициатива Президента подталкивает сегодня колледжи на создание современных классов, современных лабораторий.