«Это не вернет мне олимпийское "серебро"»: С омички Яны Романовой сняли обвинение в допинге

С Яны Романовой сняли все обвинения в употреблении допинга. Вот только олимпийскую медаль ей это не вернет.

Накануне Арбитражный спортивный суд полностью оправдал российскую биатлонистку родом из Омска Яну Романову. Однако по большому счету это половинчатое решение ничего не изменило в драматичной судьбе спортсменки. Теперь уже точно доказано: Яна завоевала свое «серебро» на Олимпиаде в Сочи честно. Однако медаль ей, видимо, не вернут никогда. Дело в том, что награду она завоевала в эстафетной дистанции. А это значит, что из-за любого дисквалифицированного участника команды медалей лишаются все.

По решению CAS, Яну Романову и Ольгу Полухину оправдали, а вот с Ольги Зайцевой дисквалификацию так и не сняли.

– Все происходящее еще раз подтверждает, что решение о дисквалификации было политическим, – рассказала «Комсомолке» Яна Романова. – На основании чего нас решили разделить? Получается, что они, вроде бы, угодили и стороне защиты, и стороне обвинения. А в это же время добились цели и лишили нас медалей. Основной целью можно считать пересмотр результатов сочинской Олимпиады, а не это. Внешне все, вроде бы, положительно, и меня все поздравляют. Но, если посмотреть шире, ничего позитивного здесь нет. Понятно, что я уже никогда не вернусь в спорт, потому что время спортсмена ограничено. Сейчас, после снятия обвинений, нет никаких ограничений. Но понятно, что спортсменом я уже не буду. Я выиграла медаль в эстафетной дистанции, это командная награда. Пока с Зайцевой не снимут обвинения, никому из нас «серебро» не вернут.

– Как вы намерены действовать дальше?

– Пока не знаю. Думаю, мы продолжим бороться за Зайцеву. Безусловно, если есть дальнейшие варианты борьбы, мы будем их использовать. В этом споре медали были очень важны. Просто снятия обвинений недостаточно. Нам надо больше.

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