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«Нам надо больше»: Омичка Яна Романова, у которой отобрали олимпийскую медаль, прокомментировала снятие с нее обвинений в допинге

Биатлонистке разрешили вернуться в спорт, зная, что этого уже не произойдет никогда
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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С Яны Романовой сняли все обвинения в употреблении допинга. Вот только олимпийскую медаль ей это не вернет.

С Яны Романовой сняли все обвинения в употреблении допинга. Вот только олимпийскую медаль ей это не вернет.

Фото: vk.com

Российская биатлонистка родом из Омска Яна Романова смогла отстоять свое честное имя. Напомним, спортсменка выиграла на Олимпиаде-2014 в Сочи серебряную медаль в эстафете.

После этого троих участниц российской команды обвинили в употреблении допинга.

Яна Романова совсем недолго смогла порадоваться честно заработанной наград. Несмотря на то, что ее оправдали, медаль спортсмене не вернут.

Яна Романова совсем недолго смогла порадоваться честно заработанной наград. Несмотря на то, что ее оправдали, медаль спортсмене не вернут.

Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Несколько лет назад Романова объявила об окончательном уходе из спорта. И вот теперь по решению Спортивного арбитражного суда с нее и Ольги Вилухиной сняли обвинения. А вот Ольга Зайцева до сих пор дисквалифицирована.

«Комсомолка» дозвонилась до Яны Романовой, и узнала, какие эмоции испытывает сейчас спортсменка по поводу случившегося.

– Это не радостная новость, потому что решение очень странное. Нас двоих оправдали, а для Ольги Зайцевой все оставили без изменений. Радости от такого решения у меня нет.

– Как вы думаете, для чего все это было сделано?

– Все происходящее еще раз подтверждает, что решение о дисквалификации было политическим. На основании чего нас решили разделить? Получается, что они, вроде бы, угодили и стороне защиты, и стороне обвинения. А в это же время добились цели и лишили нас медалей. Основной целью можно считать пересмотр результатов сочинской Олимпиады, а не это. Внешне все, вроде бы, положительно, и меня все поздравляют. Но, если посмотреть шире, ничего позитивного здесь нет. Понятно, что я уже никогда не вернусь в спорт, потому что время спортсмена ограничено. Сейчас, после снятия обвинений, нет никаких ограничений. Но понятно, что спортсменом я уже не буду. Я выиграла медаль в эстафетной дистанции, это командная награда. Пока с Зайцевой не снимут обвинения, никому из нас «серебро» не вернут.

– Как вы намерены действовать дальше?

– Пока не знаю. Думаю, мы продолжим бороться за Зайцеву. Безусловно, если есть дальнейшие варианты борьбы, мы будем бороться за нее. В этом споре медали были очень важны. Просто снятия обвинений недостаточно. Нам надо больше.

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