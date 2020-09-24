«Нам надо больше»: Омичка Яна Романова, у которой отобрали олимпийскую медаль, прокомментировала снятие с нее обвинений в допинге

С Яны Романовой сняли все обвинения в употреблении допинга. Вот только олимпийскую медаль ей это не вернет. Фото: vk.com

Российская биатлонистка родом из Омска Яна Романова смогла отстоять свое честное имя. Напомним, спортсменка выиграла на Олимпиаде-2014 в Сочи серебряную медаль в эстафете.

После этого троих участниц российской команды обвинили в употреблении допинга.

Яна Романова совсем недолго смогла порадоваться честно заработанной наград. Несмотря на то, что ее оправдали, медаль спортсмене не вернут. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Несколько лет назад Романова объявила об окончательном уходе из спорта. И вот теперь по решению Спортивного арбитражного суда с нее и Ольги Вилухиной сняли обвинения. А вот Ольга Зайцева до сих пор дисквалифицирована.

«Комсомолка» дозвонилась до Яны Романовой, и узнала, какие эмоции испытывает сейчас спортсменка по поводу случившегося.

– Это не радостная новость, потому что решение очень странное. Нас двоих оправдали, а для Ольги Зайцевой все оставили без изменений. Радости от такого решения у меня нет.

– Как вы думаете, для чего все это было сделано?

– Все происходящее еще раз подтверждает, что решение о дисквалификации было политическим. На основании чего нас решили разделить? Получается, что они, вроде бы, угодили и стороне защиты, и стороне обвинения. А в это же время добились цели и лишили нас медалей. Основной целью можно считать пересмотр результатов сочинской Олимпиады, а не это. Внешне все, вроде бы, положительно, и меня все поздравляют. Но, если посмотреть шире, ничего позитивного здесь нет. Понятно, что я уже никогда не вернусь в спорт, потому что время спортсмена ограничено. Сейчас, после снятия обвинений, нет никаких ограничений. Но понятно, что спортсменом я уже не буду. Я выиграла медаль в эстафетной дистанции, это командная награда. Пока с Зайцевой не снимут обвинения, никому из нас «серебро» не вернут.

– Как вы намерены действовать дальше?

– Пока не знаю. Думаю, мы продолжим бороться за Зайцеву. Безусловно, если есть дальнейшие варианты борьбы, мы будем бороться за нее. В этом споре медали были очень важны. Просто снятия обвинений недостаточно. Нам надо больше.

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