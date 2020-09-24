Директор научной библиотеки Пушкина - о бюджетном послании: Мы уже видим большие изменения по напроекту «Культура»

Александр Бурков выступил с бюджетным посланием. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор сегодня выступил с бюджетным посланием к депутатам ЗакСобрания. Значительную часть своего доклада Александр Бурков посвятил развитию нацпроекта "Культура" в Омской области.

В своем выступлении губернатор Александр Бурков, говоря о целях и задачах на следующий год, отметил, что в регионе и дальше нужно создавать возможности для развития личности. Среди основных направлений – улучшение культурной инфраструктуры, капитальный ремонт детских школ искусств, домов культуры и учреждений культуры в регионе.

Александр Бурков отметил: несмотря на вынужденный простой, областные учреждения культуры провели ремонтные работы. Среди них – Омское музыкальное училище им. В.Я. Шебалина, Музыкальный театр, Дом дружбы, Областной Дом ветеранов. Материально-техническая база обновилась в театрах «Сказка», Северном драматическом театре им. М.А. Ульянова, в «Арлекине» и ТЮЗе, в том числе были приобретены новые автобусы для гастрольной деятельности театров в Омской области и в других регионах

Доклад главы региона уже прокомментировал директор библиотеки имени Пушкина Александр Ремизов.

Во многих детских школах искусств провели ремонт и обновили материально-техническую базу. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Основной целью реализации нацпроектов являются создание условий для повышения качества жизни граждан. Одним из них является национальный проект «Культура», направленный на создание комфортных условий, обеспечения равного доступа к культурным ценностям всего населения, независимо от места проживания, - сказал он. - Большие изменения в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году уже коснулись улучшения материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств, и конечно же, библиотек. Совсем недавно А.Л. Бурков торжественно открыл районную модельную библиотеку в городе Исилькуле и сельскую модельную в пос. Новоуральский Таврического района. Обе эти библиотеки, став победителями регионального и федерального конкурсов, получили на свою модернизацию средства из федерального бюджета, при софинансировании из областного и муниципальных бюджетов.

По словам Александра Ремизовича, до конца года распахнут свои двери ещё две модельные библиотеки – в городе Калачинске и в селе Славянка Нововаршавского района.

- В следующем, 2021-м, году процесс открытия модельных библиотек, несомненно, будет продолжен, - прокомментировал послание директор Омской государственной научной библиотеки им. А.С. Пушкина Александр Ремизов.