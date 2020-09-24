Последствия пандемии не слишком сильно сказались на бюджете Омска

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам в горсовете заслушали отчет и.о. главного финансиста Омска Ольги Илютиковой по предварительным итогам первого полугодия 2020 года. Несмотря на серьезные опасения специалистов, что из-за пандемии город может не досчитаться существенной части доходов, этого не произошло.

Пока доходы бюджета ушли в минус на 200 млн рублей. Это сравнимо с цифрами прошлого года. И даже при самых пессимистичных подсчетах эта цифра не должна превысить отметку в 800 млн.

– Это очень хорошо, – прокомментировал услышанное депутат Алексей Ложкин. – Я полагал, что сумма в итоге окажется куда значительнее – примерно в районе 2 млрд рублей.

Сейчас многое будет зависеть от сборов по налогу на имущество. Если поступления будут в рамках того, что заложено в бюджете, будет возможно удержаться на уровне в 200 млн.

– По оценкам финансистов и депутатов, это оптимистичный вариант, потому что все ожидали большего проседания по поступлению доходов в бюджет. И хорошо, что он такого незначительного размера. Это означает, что мы сможем большинство, практически все наши функции органа местного самоуправления исполнить. Не будет у нас отказов финансирования, большой кредиторской задолженности. Конечно, придется какие-то сокращения провести, но не будет секвестра и значительных сокращений, – прокомментировал ситуацию глава комитета Юрий Федотов. – У нас существенно увеличились доходы по налогу на доходы физлиц. Хорошо, что предприниматели честно показывают свои доходы и платят с них налог Это, в том числе сыграло положительную роль в компенсации тех доходов, которые выпадают.