Трижды digital: Tele2 запустила новый формат розницы в Омске

Инновационная для отрасли концепция опирается на digital-подход в трёх плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях. Цифровой салон связи расположен на первом этаже СТЦ «Мега» на бульваре Архитекторов, д. 35.

Digital-подход помогает установить открытое, лишённое барьеров взаимодействие с посетителями. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена лёгкая стойка в зоне ресепшен. Цифровой сервис в салонах предоставляет новая виртуальная витрина «Всё в один клик». Она позволяет клиенту проверить карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф.

В салоне Tele2 применяет новый подход к выкладке товара. Посетитель может взаимодействовать и знакомиться со смартфонами при помощи интерактивной витрины. Она выводит на большой дисплей не только характеристики гаджета, но и объективные отзывы о модели.

Обновленный дизайн салона предлагает клиентам удобную навигацию по ассортименту − электронные ценники являются экологичной и удобной заменой бумажных, зоны производителей устройств визуально выделены, а для популярных моделей отображается их актуальный рейтинг в интернете. Благодаря этому покупатели смогут сделать выбор с учётом реальных оценок пользователей.

Олег Гильбурд, директор омского филиала Tele2:

«Сегодня цифровой образ жизни приобрел еще большее значение для наших абонентов: мы фиксируем не только рост интернет-трафика в нашей сети, но и рост продаж смартфонов и других цифровых товаров. Посетители нашего нового салона могут не только протестировать смартфон, но и дополнить его наушниками, часами и другими устройствами. Tele2 предлагает клиенту самому «настроить» свой цифровой образ жизни. В поддержку идеи digital-ассортимента мы создали в новом салоне зону «умных вещей». Здесь мы представляем устройства, напрямую не связанные с мобильной связью: «умные гаджеты», action-камеры и компоненты «умного дома». Мы не просто выкладываем smart-вещи, но показываем, как клиенты могут их использовать для дополнения цифрового образа жизни».

В честь открытия digital-салона в Омске Tele2 сделала посетителям уникальное предложение, которое действует до 31 декабря 2020 года. Клиенты могут приобрести тариф и смартфон со скидкой 20%, второй смартфон за полцены или комплексную защиту телефона. Выгодные комплекты можно приобрести в кредит или рассрочку, воспользовавшись предложениями партнеров. Подробнее о предложении Tele2 можно узнать у консультантов в салоне и на сайте оператора.