Омским депутатам рассказали, что делается для сокращения суммы долга по судебным искам

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка в горсовете заслушали доклад и.о. директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Омска Олега Баланова.

Представитель мэрии сообщил, что на данный момент по судебным искам город задолжал 13,5 млрд рублей.

– Из них 6,6 млрд – на капремонт многоквартирных домов, – пояснил Баланов. – Депстрою предъявлены иски на 6,5 млрд – это рекультивация земель под свалками, уличное освещение, а также строительство водовыпусков 12 очистных сооружений. 1 млрд – депобразования, 246 млн – департамент жилищной политики. Депкультуры предъявлено 4 судебных акта на общую сумму 73 млн рублей. В том числе необходимо найти средства на реставрацию памятников архитектуры. Еще на 29 млн исков у департамента имущественных отношений.

Депутат Алексей Ложкин спросил, есть ли какой-то план по погашению задолженностей. Представитель мэрии ответил, что приоритет отдается искам по срокам давности, а также в тех случаях, где есть угроза жизни и здоровью людей – как, например, при ремонте учебных заведений.

Особую обеспокоенность у властей вызывает капремонт. Замдиректора департамента городского хозяйства Николай Машков пояснил, что с 2009 по 2012 годы иски по многоквартирным домам сыпались на мэрию по 200 штук в год и нарастали, как снежный ком. Несмотря на это, проблему пытаются решить по мере возможности. В частности начали заключать с жильцами мировые соглашения, когда ремонтируется не весь дом, а, например, кровля, но не зато это происходит в обозримом будущем. Машков рассказал, что таким образом закрыты уже 50 исков.

– Мы ищем всевозможные варианты, однако без финансирования сделать что-то сложно, – говорит представитель мэрии.

Олег Баланов подчеркнул, что выделенные из федерального бюджета 2 млрд рублей, стали существенной поддержкой для Омска. Благодаря этому существенно сократится количество домой, нуждающихся в капремонте. Кроме того, горадминистрация через суд добивается возможности не платить исполнительский сбор по закрытым искам. Это позволяет направить сэкономленные деньги на дальнейшее погашение задолженностей.

Алексей Сокин спросил, анализировали ли в специалисты омской мэрии, как проблему решают в других российских субъектах, столкнувшихся с аналогичной проблемой.

– Ни один из городов проблему не решил, – сказал Машков. – Мы стали передовиками по мировым соглашениям. Такая идея родилась в Омске. При этом мы никого не принуждаем, жильцы сами к нам обращаются. Сейчас мы уже заключили мировых соглашений на два года вперед.

Депутаты приняли информацию к сведению.