Александр Бурков потребовал взять на особый контроль борьбу с нелегальным вывозом зерна из Омской области Фото: пресс-служба правительства Омской области

Тему нелегального вывоза зерна из региона в Казахстан обсуждали на аппаратном совещании в омском правительстве. Пресечена 21 попытка. А все из-за отсутствия жесткого пограничного режима между странами.

Какая работа ведется в этом отношении, губернатору отчитались профильные ведомства. Есть даже возбужденные уголовные дела.

- Ежедневно через посты проходит от 30 до 50 транспортных средств с зерном. Все машины контролируются. Для решения проблемы нелегального вывоза, таким образом, предпринимаются меры, ведётся совместная работа. Показало свою эффективность проведение совместных рейдов. Составлен график рейдовых мероприятий, - отметил министр сельского хозяйства Николай Дрофа.

Жесткий контроль ведет министерство региональной безопасности. Губернатор Александр Бурков попросил особенно внимательно отнестись к этой теме:

- Я обозначил тему незаконного вывоза продукции за наличные деньги. Будем надеяться, что с казахстанской стороны тоже будут приняты решения».