В мэрии Омска объяснили, почему дорога на Левобережье за миллиард получилась узкой

Скриншот видео ("Аварийный Омск")

К завершению подходит строительство дороги на 3-й Островской. На строительство дороги на Левом берегу между метромостом и мостом у Телецентра выделили 1 млрд рублей. Результат впечатлил не всех.

Удивленные омичи сняли на видео участок новой дороги. На записи видно, что он очень узкий – настолько, что там с трудом разойдутся два грузовика. В мэрии объяснили, почему этот отрезок проезжей части получился таким.

– Проект строительства дороги-дублера прошел государственную экспертизу. Участок шириной в 5,5 метров расположен между метромостом имени 60-летия Победы и перекрестком с 3-й Енисейской. Длина этого участка – 840 метров (вся дорога, для сравнения, больше 4 километров); здесь не предполагается движение грузового и общественного транспорта, предусмотрено ограничение скорости, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Отметим, что 5,5 метра – это ширина именно проезжей части, двух полос, без учета тротуаров. Максимальная ширина дороги в этом месте ограничена соседним земельным участком и водоохранной зоной Иртыша. Участок дороги от 3-й Енисейской до Перелета по плану будет иметь 4 полосы, именно здесь пойдет основной поток транспорта. В этом месте ширина проезжей части будет достигать 27,5 метров.