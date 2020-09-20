Опубликовано видео, где видно, какую узкую дорогу-дублер построили в Омске за 1 миллиард

Очередное видео с дороги-дублера в районе метромоста и улицы 3-я Островская вновь подогрело возмущение омичей. В соцсетях опубликован ролик, на котором стоит легковая машина на уже построенном участке дороге. По нему видно, что в этом месте магистраль такая узкая, что проблематично развернуться даже легковушке. Главные претензии автомобилистов и жителей еще и в том, что эта дорога стоимостью в 1 миллиард рублей должна по идее разгрузить Левый Берег.

Омичи в комментариях сомневаются, что это возможно при такой узкой дороге.

- Как там будут разъезжаться грузовые автомобили? Даже если проезд грузового транспорта там запретят, как будут разъезжаться легковушки зимой? - удивляется один из омичей.

Добавим, что власти проблемы в узости дублера не видят. В своих комментариях они ссылаются на утвержденный проект.