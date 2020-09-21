Появилось видео момента аварии с перевернувшимся такси в центре Омска

ФОТО: Госавтоинспекция Омской области

Крупная авария случилась сегодня в самом центре Омска. На перекрестки улицы Масленникова с проспектом К. Маркса такси столкнулась с легковушкой. От удара машину такси перевернуло. Все случилось у магазина "Голубой Огонек".

В Госавтоинспекции опубликовали видео этого ДТП. На кадрах видно, что машины, поворачивающие от Ленинградского моста заканчивают свое движение на зеленый. Загорается красный и потом с улицы Масленникова начинает свое движение прямо. Однако водителя такси это не останавливает. Он пытается повернуть от моста к "Голубому огоньку" на красный, в итоге происходит авария.

От удара иномарку с шашечками отбрасывает и переворачивает. Как раз в этот момент по пешеходному переходу на зеленый идут люди. Они чудом успели отскочить от неуправляемого авто. В момент ДТП в машине такси находились пассажиры.