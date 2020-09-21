На крупном перекрестке в центре Омска перевернулось такси

Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. Фото: ВКонтакте

Сегодня в Омске на перекрестке улиц проспект Карла Маркса и Масленникова произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в соцсетях, таксист на огромной скорости попытался вписаться в поворот, но машина перевернулась.

Мужчина задел и другое авто. Омичи уверяют, что в момент аварии в салоне были пассажиры. Их пришлось вытаскивать через окна. Никто из людей серьезно не пострадал. Другие омичи высказывают версии о том, что такси ехала с нормальной скоростью, а на повороте в него врезался другой автомобиль. От этого он и перевернулся.

Пока никаких точных данных об аварии нет. На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ, медики и спасатели.