Омский регоператор вместе с волонтерами наводил чистоту в парке «Зеленый остров»

Омск присоединился к масштабной акции в формате Чистых игр. Партнером экологического квеста по очистке природы стал Региональный оператор Омской области по обращению с ТКО.

Эко-субботник собрал в парке Зеленый остров более 50 команд из учеников, студентов, семей с детьми. Небольшими группами омичи очищали отдаленные уголки любимого места отдыха. Чтобы уборка не превратилась в рутину, попутно команды разгадывали загадки и искали артефакты – необычные предметы, выброшенные в общественных местах. К волонтерам чистоты присоединился гендиректор регоператора по ТКО Карен Егоян.

«Концепция Чистых игр соответствует экологической политике регионального оператора, без ответственного подхода к сохранению окружающей среды, нет будущего. Только грамотная утилизация и обработка отходов, для дальнейшей переработки – единственный способ борьбы с загрязнением окружающей среды», - уверен глава омского регоператора.

Член Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы, председатель Омского регионального отделения ВООП Анатолий Соловьев в этот день также поздравил главу омского регоператора Карена Егояна со вступлением в Экологическую гвардию Омской области и вручил удостоверение общественного экологического инспектора.

Карен Егоян (слева) и Анатолий Соловьев (справа)

Баллы участникам начисляли в зависимости от вида мусора: стекла, пластика, металлолома. За два часа омичи собрали примерно 1,5 тонны отходов. Больше всего было найдено пустых пластиковых бутылок. Современные блага цивилизации дарят не только удобство и комфорт. Выброшенный на природу пластик наносит вред природе. Под воздействием солнечных лучей он распадается на мелкие частицы – микрогранулы, которые накапливают на токсичные вещества, и они проникают в почву, воду, испаряются в воздух. В зарослях парка участники Чистых игр обнаружили хищника – льва. Большую плюшевую игрушку, хозяева бросили в парке. Этот игрушечный лев и стал главным артефактом Чистых игр 2020 года.

Победители и участники получили памятные подарки. Но, главной наградой, стал тот факт, что благодаря общим стараниям любимый парк стал чище! Вывоз отходов в финале субботника обеспечил региональный оператор Омской области по обращению с ТКО «Магнит».