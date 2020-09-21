В районе Нефтяников омичи на 18 часов окажутся без воды

Омичам придется обходиться без воды почти сутки. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Омичам обещают в скором времени дать тепло в квартиры. Это может случиться уже на этой неделе. А вот отключения воды пока не прекращаются. Рабочие "Водоканала" продолжают ремонтные работы на трубопроводах. Из-за этого жители центральной улицы городка Нефтяников останутся без воды практически на сутки.

В пресс-службе "Росводоканала" сообщают, что завтра, 22 сентября, с 5:00 до 23:00 будет отключено холодное водоснабжение на проспекте Мира. Ограничения затронут дома под номерами:

- проспект Мира дома № 2, 2/1, 2/1а, 2, корп. 1, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 6б, 10, 12, 12а, 14а, 10а, 10б, 3д, 3а, 3, 5, 5/1, 5б, 5/5, 5/6, 7, 16б

- улица 2 Поселковая дом №1

В нескольких домах из-за ремонта понизят давление:

- проспект Мира дома № 1, 1а

- улица Красный путь дом № 163

О предоставлении питьевой воды для горожан ничего не сообщают.