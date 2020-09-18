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Стало известно, когда в омских домах начнут давать отопление

Многие жители считают: уже можно было бы включать батареи
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Многие омичи считают, что уже можно было бы включать батареи.

Многие омичи считают, что уже можно было бы включать батареи.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омск пришла осень, а вместе с ней и похолодание. Тридцатиградусная жара, на которую этим летом так часто жаловались сибиряки, осталась где-то далеко. А уже неделю в городе стоит пасмурная прохладная погода с дождями.

В домах омичей ничуть не теплее - многие жалуются в соцсетях, что замерзают в своих квартирах. Некоторые жители считают: уже вполне можно включать батареи. В курсе ожиданий горожан и в мэрии. Поэтому в администрации омичам ответили: весь жилой фонд уже готов к отопительному сезону. В первую очередь традиционно подключать к теплу будут социальную сферу: школы, садики, больницы. И только потом уже многоэтажки.

- Техническая возможность есть, по решению руководителей организаций образования и здравоохранения в этих учреждениях уже могут включать отопление. Планируем начать подключение многоквартирных домов к теплу не раньше следующей недели, - сообщил вице-мэр Евгений Фомин. - По оценке синоптиков, в предстоящие выходные будет стоять еще теплая погода, а на следующей неделе прогнозируется понижение температуры наружного воздуха. Котельные — готовы.

В ближайшие выходные в Омск вернется тепло. Синоптики обещают до +20. А это значит, что начало отопительного сезона откладывается. Обычно в мэрии смотрят на погоду и ждут, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд упадет ниже +8 градусов. Жители уже давно подвергают критике эту рекомендацию закрепленную в многочисленных чиновничьих документах и ГОСТах. Кстати, в этом году в мэрии, возможно, и не будут дожидаться этих самых +8.

- По действующему законодательству, если мы видим долгосрочный прогноз по снижению температуры, мы можем начинать отопительный период, не соблюдая пятидневный режим с пониженной температурой. В течение последних 20 лет отопительный сезон в Омске начинался в основном в период с 23 сентября по 1 октября, в 2018 и 2019 году тепло в городе подключали 25 сентября, - сказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Владимир Шнипко.

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