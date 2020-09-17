Стало известно, когда в Омск вернется тепло

Грядущие выходные в последний раз порадуют омичей летним теплом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе погода удивляла омичей резкими перепадами. В начале температура была практически летней, потом синоптики объявили о резком похолодании и даже ураганном ветре, а теперь снова прогнозируют радикальные изменения.

По данным синоптиков, в Омск на выходных вернется тепло, температура поднимется до +22, будет солнечно и без осадков. Если верить долгосрочным прогнозам, это последний подарок уходящего лета.

Далее температура будет вполне осенней, в районе +10...+15 градусов. Также будет довольно сыро из-за постоянных дождей.