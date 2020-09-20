Омский губернатор высказался о смерти Татьяны Вижевитовой

Татьяна Вижевитова долго боролась с тяжелым заболеванием.

В Омске на 58-м году жизни скончалась бывший вице-мэр Татьяна Вижевитова. Последним ее местом работы было омское правительство. Она была заместителем губернатора Назарова, а потом недолгое время - Буркова. Последний сегодня высказался о смерти Татьяны Вижевитовой.

- Татьяна Анатольевна была сильным человеком и яркой личностью. Многие годы она работала на благо Омска и Омской области и оставила о себе добрую память, - сказал губернатор Александр Бурков.

Добавим, что именно при нем Татьяна Вижевитова лишилась своего поста. Последнее время она очень страдала от своей невостребованности. Жить без работы политик просто не могла. Несколько лет она боролась с онкологией.