Умерла бывший вице-мэр Омска Татьяна Вижевитова

Татьяне Вижевитовой было всего 57 лет.

Печальная новость появилась сегодня - на 58-м году жизни умерла Татьяна Вижевитова. Об этом сообщает СуперОмск. Последним местом работы политика было правительств Омской области, она входила в команду губернатора Назарова. Однако после прихода к рулю региона Александра Буркова Вижевитова была вынуждена покинуть свой пост. Уже тогда она серьезно болела и усиленно лечилась.

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Но больше всего Вижевитова известна по своей работе в мэрии. В Омске она всегда считалась человеком Виктора Шрейдера - бывшего главы города и ныне депутата Госдумы. О жёсткости и целеустремленности Татьяны Вижевитовой ходили легенды. Хоть и разными путями, но она всегда умела добиваться в политике своего. В начале десятых она даже какое-то время исполняла обязанности мэра Омска после скандального ухода Виктора Шрейдера, конфликтовавшего с областными властями.

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Этот период нельзя назвать спокойным для Омска, многие критиковали Татьяну Анатольевну за многочисленные политические интриги. Последние три года она сильно болела. По нашей информации, бывший вице-мэр боролась с онкологией. Однако справиться с тяжёлой болезнью не удалось.

После ухода из политики Татьяна Вижевитова очень переживала из-за своей невостребованности, она мечтала работать и не могла без политики. Перед отставкой просила дать шанс доработать до пенсии и надеялась, что ещё вернётся к работе во власти. Не получилось - около к часов утра Татьяна Вижевитова скончалась в одной из больниц.