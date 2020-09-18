«Медведей больше, чем грибов»: Омичи поделились впечатлениями от похода в тайгу

Фото: Грибы и грибники Омской области

Конец лета и начало осени выдались урожайными на грибы как никогда. Особенно богатая добыча у любителей тихой охоты на севере Омской области. Местные жители и даже горожане массово едут в леса Муромцевского района.

В этом месте уже начинается самая настоящая тайга, где водятся дикие звери. Кроме того, здесь довольно просто заблудиться, а вот выйти из дебрей с заболоченными рвами и поваленными деревьями очень сложно для неподготовленного человека.

Напомним, в этих местах 2 сентября потерялась 74-летняя Надежда Рамошина. Ее не нашли до сих пор.

Тем временем грибники, которые все-таки решились отправиться в эти места, делятся в сосетях фото своего роскошного улова. Собирают там в основном благородные белые грибы. При этом некоторые экземпляры достигают впечатляющих размеров.

Фото: Грибы и грибники Омской области

Фото: Грибы и грибники Омской области

Однако люди рассказывают, что уже несколько раз видели следы медведицы и слышали рык медвежонка, который сначала приняли за голос коровы. А накануне детеныша, забравшегося на дерево, даже успели сфотографировать.

Фото: Грибы и грибники Омской области

– Муромцево. Медвежонок на сосне. Издалека плохо видно, ближе страшно, – комментирует снимок автор поста.