«Не влияет негативно на жителей»: Омский завод, превысивший норму выбросов фенола в 120 раз, заявил о его безвредности

На предприятии считают, что их выбросы никак не влияют на омичей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях стали известны итоги проверки, которую Роспотребнадзор провел на заводе "Омский каучук". На него давно жаловались жители Советского округа. Проверка показала, что предприятие превысило выбросы фенола в 120 раз! Информация об итогах проверки появилась на официальном сайте Генпрокуратуры.

На "Омском каучуке" отреагировали на это сообщение. Там с выводами Роспотребнадзора не согласны. На предприятии заявили, что превышение нормы в 120 раз зафиксировано без учета рассеивания.

- Внешние эксперты отметили, что вклад данных источников в загрязнение атмосферы ничтожно мал. К примеру, норматив выбросов фенола составляет 0,00001 г/с, это показатель содержания вещества не в статичном состоянии, а в потоке воздуха. Превышение норматива в 120 раз с учетом погрешности, обозначенное контролирующими органами, по заключению АО «НИИ АТМОСФЕРА», составляет 0,002 от предельно допустимой концентрации фенола в воздухе, - говорится в официальном сообщении пресс-службы омского завода.

Кроме того, ставят под сомнение на предприятии и вредность от воздействия фенола на жителей.

- На границе санитарно-защитной зоны концентрация фенола и других обозначенных веществ при рассеивании минимизируется. Она не оказывает негативного влияния на жителей областного центра, - ответили в пресс-службе завода "Омский каучук".