Названо омское предприятие, которым норма выброса фенола была превышена в 120 раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже не первый год жителей Омска сильно беспокоит проблема вредных выбросов. И не без оснований: на невыносимый запах сибиряки жалуются каждую неделю. И каждый раз ситуация повторяется: минприроды выезжает на замер воздуха, сообщает о найденном превышении по тому или иному веществу, виновника долго и безуспешно ищут. И так до следующей жалобы, а дальше все начинается по кругу.

В начале августа в Омске произошел крупнейший выброс за последние годы. Глава минприроды Илья Лобов сразу заявил - виновник одно из крупных предприятий города. Обещали установить и назвать нарушителя, но на этом все закончилось. Больше на эту тему не было сообщение ни от минприроды, ни от Роспотребнадзора, ни от природоохранной прокуратуры, ни от Росприроднадзора. Единственное, руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Родинонова пообещала приехать в Омск.

И, кажется, теперь понятно, зачем: на сайте Генпрокуратуры появились итоги проверки Роспотребнадзора, которую ведомство провело на заводе "Омский каучук". В ее ходе выявлено существенно превышение вредных выбросов.

"На источнике № 1139 (rанализационно-насосная станция) зафиксирован выброс фенола [...] Установлено превышение нормативов выбросов фенола от стационарного источника выбросов № 1139 в 120 раз с учетом погрешности, - говорится в выводах по итогам проверки на сайте Генпрокуратуры.

На другом источники завода "Омский каучук" найдено превышение выбросов в 5 раз. Само предприятие пока эту информацию не комментирует.

СПРАВКА "КП"

Фенол - токсичное высокоопасное вещество. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги. Даже при воздействии минимальных доз фенола наблюдается чихание, кашель, головная боль, головокружение, бледность, тошнота, упадок сил. Тяжелые случаи отравления характеризуются бессознательным состоянием, синюшностью, затруднением дыхания.