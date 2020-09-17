Омские депутаты выяснили, как соблюдаются противоэпидемические требования в образовательных учреждениях

Фото: Омский горсовет

В четверг, 17 сентября, в Омском горсовете началась весенняя сессия. По традиции ее открыла неделя комитетов. Утром совещались члены комитета по вопросам экономического развития во второй половине дня – комитета по социальным вопросам.

Впервые за долгое время депутаты собрались не онлайн – как это было последние несколько месяцев из-за введенного в регионе режима полной готовности – а пришли лично.

Однако тема пандемии коронавируса все еще остается актуальной, поэтому одним из основных вопросов, которые обсудили на втором комитете, стало соблюдение санитарных норм в образовательных учреждениях города.

Выступившая перед депутатами с отчетом директора департамента образования Омска Лариса Ефимова сообщила, что в целом выход с дистанционного обучения в оффлайн прошел в штатном режиме, все противоэпидемические правила соблюдаются.

– Мы на своем примере заметили, что наши дети уже засиделись дома. Очень хорошо, что вернулись к обычной форме обучения, – отметил депутат Максим Астафьев. – Насколько я знаю, все школы и садики должны быть оборудованы рециркуляторами, которые дезинфицируют воздух. За чей счет их планируют покупать. Не получится ли так, что в их приобретение придется вкладывать деньги родителям учеников.

Лариса Ефимова заверила, что образовательные учреждения города обеспечены всем необходимым за счет государства.

Первый вице-спикер Юрий Тетянников спросил, как обстоят дела с термометрией на входе в школы. Представитель депобразования ответила, что очередей удается избегать, а заболевших детей сразу же изолируют.

Депутат Алексей Ложкин уточнил, проходят ли сотрудники образовательных учреждений вакцинацию от коронавируса. Выяснилось, что пока педагогов прививают только от гриппа. Однако новая вакцина от COVID-19 уже на подходе, делать ее будут по желанию и бесплатно.