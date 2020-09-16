Оксана Фадина во время объезда Советского округа осмотрела территорию нового садика в Омске

Оксана Фадина оценила социально-экономический потенциал Советского округа. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Глава города осмотрела площадку под будущий новый детский сад в городке Нефтяников на проспекте Мира. Речь про дошкольное учреждение №310. Еще в 2018 году его здание признали аварийным и закрыли. После этого власти провели экспертизу и решили: проще построить здесь садик с нуля, чем ремонтировать старое здание. Поэтому его демонтируют, а дошкольное учреждение на 210 мест отстроят заново. Затраты на новый объект превысят 150 млн. рублей.

Напомним, в 2020 году по нацпроекту «Демография» в Омске открылось 4 дошкольных учреждения: на улице Лисицкого на 101 место, на ул. 22-я Рабочая — на 101 место, на ул. Краснознаменная — на 140 мест, на ул. Ватутина — на 196 мест.

- Мы смотрим на перспективу и хотим увеличить проектную мощность детского сада до 210 мест. Для этого необходимо провести серьезную работу по переформатированию территории и внести соответствующие изменения в проект планировки. Мы хотим зайти с этим объектом в нацпроект «Демография». Уверена, что детский сад предстанет в новом облике и качестве на радость ребятишкам и их родителям, - сказала во время объезда Оксана Фадина.

Осмотрела Оксана Фадина и новую линию освещения на улице Новоалександровская. Жители давно ждали ее. Теперь фонари есть на участке в 3,7 километра. По муниципальному контракту установлено 118 столбов с фонарями. Сегодня состоялась проверка работы линий освещения. Мэр поручила подрядчику как можно скорее уладить все формальности и передать техническую документацию, что позволит поставить объект на баланс «Омскэлектро».

На улице Новоалександровская, где сделали новую линию освещения. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Максимальный срок передачи — 30 дней, но я поставлю более жесткий срок – до конца сентября. Чтобы жители как можно скорее получили освещенную улицу. С департаментом имущественных отношений и Росреестром мы переговорили, они решат соответствующие вопросы, - сказала сегодня Оксана Фадина.

Напомним, что благоустройство этого микрорайона стало возможным благодаря соглашению между администрацией города и «ТГК-11». Компания вложила в проект 8,5 миллиона рублей; городской бюджет выделил на строительство линии наружного освещения 6,4 миллиона рублей.

Побывала Оксана Фадина и в детской школе искусств №12, где недавно был проведен масштабный ремонт. Дети здесь занимаются в очень комфортных условиях. В сентябре этого года учащиеся театрального отделения уже начали занятия в новом классе с примыкающей к нему гримерной и костюмерной. В последнее время произведен ремонт большого количества музыкальных инструментов. За счет федеральных средств государственной программы «Развитие образования» в размере 2,8 миллиона рублей в учебном учреждении полностью обновили кровлю. На собственные средства в школе расширили сцену в актовом зале.