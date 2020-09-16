Названа причина убийства детей омички, с которыми расправился ее сожитель под Ярославлем

Девочки называли отчима папой. Фото: vk.com

Дикая история всколыхнула маленький Рыбинск в Ярославской области. Недавно переехавшая туда женщина из Омска обнаружила утром своих дочек мертвыми - девочкам 8 и 13 лет. Все случилось в квартире ее сожителя Виталия Молчанова, когда сибирячка вернулась с ночной смены. С ним она познакомилась в соцсетях.

Сам сожитель, которого дочери женщины называли папой, бросился в бега. Сейчас Молчанова ищет вся полиция города. Тем временем, местные жители гадают, что могло стать причиной такой жестокости. Одна из основных версий полицейских - Молчанов приревновал подругу и заподозрил в неверности. А таким жутким способом решил ей отомстить. Поиски подозреваемого продолжаются. По одной из версий, он уже сидел за изнасилование.