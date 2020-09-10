В ночное время в Омске заработал второй томограф

Второй томограф работает уже вторую ночь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне Комсамолке стало известно, что по ночам в Омске работает только один аппарат компьютерной томографии в МСЧ-4. К 21:30 там собирается очередь из машин скорой помощи, которые по несколько часов должны ждать очереди, чтобы отправить пациента на обследование.

В пресс-службе омского минздрава заявили, что теперь в ночные часы будет работать еще один аппарат КТ.

- С позавчерашней ночи для пациентов в ночное время дополнительно работает компьютерный томограф в Клиническом диагностическом центре, но поток минимальный, - сообщили в ведомстве.