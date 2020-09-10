Пожилая грибница потерялась в лесу в Омской области и всю ночь сидела на березе

62-летняя пенсионерка всю ночь провела в лес на поваленном дереве. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омской области продолжается сезон тихой охоты. Грибов в лесах много и, увлекшись их поисками, грибники часто теряются. Кого-то быстро находят, а чьи-то поиски затягиваются надолго.

62-летней пенсионерке из села Нагибино в Тюкалинском районе повезло, женщину нашли довольно быстро. Она отправилась за грибами в хорошо знакомый лес. Сборы шли хорошо, и она так увлеклась, что не заметила, как заблудилась. Сельчанка не смогла быстро найти дорогу домой и провела ночь в лесу, сидя на поваленной березе. Утром она решила двигаться дальше.

Местный пастух на лошади обнаружил сначала грибы, а потом и пенсионерку. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В пресс-службе полиции сообщают, что нашел женщину местный пастух. Его привлекли к поискам местные полицейские. Мужчина на лошади объезжал обозначеный квадрат и наткнулся на пакет с грибами. Предположив, что его могла оставить потерявшаяся сельчанка, он поехал дальше и действительно нашел пенсионерку в лесу живой и здоровой.

Пенсионерку нашли в 20 километрах от ее родного села. Уже вывели из леса и отправили домой.