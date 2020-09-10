Немецкие медики признают, что Навальный выжил благодаря омским врачам

Немецкие медики официально признали, что в спасении жизни Навального есть заслуга омских врачей. Фото: Instagram Алексея Навального

Немецкое издание Die Zeit со ссылкой на Институт фармакологии и токсикологии Германии сообщили, что Навального отравили новым вариантом яда "Новичок". По их предположениям от действия яда российский политик должен был погибнуть еще на борту самолета.

Немецкие медики признаются, что спасение жизни Алексея Навального стало возможным благодаря оперативным действиям пилота рейса "Томск-Москва", который приземлился в Омске и, конечно, быстрой реакции омских медиков.

- То, что он все еще жив, говорят в Берлине , связано только с чередой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция летчика, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые немедленно ввели Навальному антидот атропин, - пишет Die Zeit.

Напомним, омские медики почти 3 суток боролись за жизнь Алексея Навального. Главным диагнозом омских медиков стал метаболический синдром.