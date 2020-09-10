«Череда счастливых обстоятельств»: немецкие врачи признали заслуги омских медиков в спасении жизни Навального

Навальный уже вышел из комы и полностью пришел в себя. Фото: Instagram Алексея Навального

Долгое время от немецких врачей не было никаких новостей относительно состояния Алексея Навального, которого они забрали из омской больницы БСМП-1 ранним утром 22 августа. Политику стало плохо на борту самолета "Томск-Москва" и пилоты приняли решение сесть в Омске. Здесь политик сразу же попал в БСМП-1, где врачи 44 часа боролись за его жизнь.

Сегодня стало известно, что Навальный пришел в себя в немецкой клинике Charite, где проходил лечение все это время. Издание The Insider сообщает, что состояние политика "лучше, чем можно было ожидать в такой ситуации". Политику даже удалось вспомнить о том, что было до того, как ему стало плохо. Об отсутствии серьезных последствий для мозговой деятельность говорил и омский токсиколог Александр Сабаев.

- По опыту лечения таких состояний в нашей клинике, как правило, прогноз благоприятный, - отмечал он в своем интервью.

Также сегодня немецкие врачи заявили изданию Die Zeit, что признают заслуги омских медиков в спасении жизни Алексей Навального. В своем комментарии они отметили, что именно благодаря реакции фельдшеров скорой помощи политик остался жив.

- То, что он все еще жив, говорят в Берлине , связано только с чередой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция летчика, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые немедленно ввели Навальному антидот атропин, - приводит слова врачей Die Zeit.

Стоит отметить, что медики все же не сошлись в причинах тяжелого состояния Алексея Навального. Немецкая сторона считает, что в кому политик впал из-за отравления новой формой "Новичка", о чем говорят со ссылкой на исследования института фармакологии и токсикологии Германии . Омские врачи в свою очередь уверены, что причиной этого послужил метаболический синдром. Они неоднократно заявляли, что готовы предоставить все исследования, которые подтверждают отсутствие отравляющих веществ в крови Навального.