Александр Бурков оценил ремонт объездной дороги в Омской области

Ремонт дороги почти закончен, осталось только нанести разметку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне, 7 сентября, губернатор Омской области оценил ход ремонтных работ на объездной дороге в Исилькульском районе. Ремонт этого участка ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Новый асфальт уже уложили на 4,75 километрах, осталось только нанести разметку и поставить 7 остановок.

- Раньше на этой дороге нельзя было проехать даже на танке. Сегодня здесь современное асфальтовое покрытие. Осталось восстановить семь остановочных комплексов, нанести разметку и дорога будет полностью готова. На дороге установлены камеры видеофиксации, которые будут измерять скоростной режим, чтобы снизить аварийность. Пуском этого участка мы соединяем въезд в город Исилькуль с федеральной трассой. И выходим напрямую на Полтавскую дорогу. Мы решаем вопросы безопасности на территории Исилькуля, чтобы не было сквозного проезда большегрузного транспорта, - подвел итоги осмотра Александр Бурков.

Глава региона упомянул, что в планах по ремонту дорог на следующий год есть дороги на Называевск и Полтавку.