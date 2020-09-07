Микрорайон будущего

Сегодня мы уже научились жить в этой данности, научились соблюдать меры эпидемиологической безопасности, а многие уже перенесли инфекцию.

Первоначальный страх перед неизвестной болезнью уходит на второй план, и мы не просто возвращаемся в колею, но и строим планы на перспективу.

До пандемии многие омские родители строили планы о покупке жилья для свои повзрослевших детей. Обычно к новому учебному году растет спрос на малометражное жилье, когда многочисленные иногородние абитуриенты переходят в статус студентов. А еще лето и ранняя осень - пора свадеб. Новая квартира - лучший подарок для молодой семьи. Вирус на время отложил исполнение этих планов, но сейчас они вновь обретают актуальность. Тем более, что воплотить их в жизнь можно за вполне доступные средства и на весьма удобных условиях.

Для этого стоит рассмотреть вариант приобретения жилья в новом микрорайоне «Рябиновка». Перечень преимуществ для потенциальных собственников квартир в этом уютном и комфортном районе достаточно большой. Прежде всего - расположение. С одной стороны, благодаря транспортной доступности, добраться отсюда до центра города можно всего за полчаса. С другой - здесь тихо и свежо, поскольку дома стоят вдалеке от магистралей, а их окна выходят на лес.

Бывает так, что новые микрорайоны покупатели рассматривают в последнюю очередь в силу того, что там недостаточно развита социальная инфраструктура. Для «Рябиновки» этот оценочный критерий не работает. Здесь уже есть поликлиника для детей и для взрослых, торговый центр, аптека, просторные автопарковки, детские дворовые площадки.Квартиры с отделкой в «Рябиновке»«Рябиновке» продаются по цене от 36 тысяч рублей за квадратный метр. Это самое конкурентоспособное предложение в Омске даже сейчас, когда в качестве механизма социальной поддержки населения активированы несколько вариантов льготной ипотеки. Кстати об ипотеке, оформить договор на приобретение жилья в «Рябиновке» можно без первоначального взноса при низкой процентной ставке!

Ну и, что особенно важно для молодых родителей, к декабрю этого года в микрорайоне будет сдан в эксплуатацию современный детский сад на 310 мест. Здесь будут созданы 120 новых рабочих мест. Это детское учреждение полностью покроет потребность местных жителей в дошкольном образовании их детей. А в перспективе здесь появится и школа.

Согласитесь, если такие объекты расположены в шаговой доступности от дома. Если без сбоев работает вся инженерная инфраструктура в микрорайоне. Во дворах цветут цветы, чисто и красиво. Такая городская территория всегда будет привлекательной и востребованной!

Подробную информацию о проектной декларации, обо всех акциях и предложениях, действующих для потенциальных покупателей недвижимости в микрорайоне можно получить по телефону 38–25–16 и на сайте Рябиновка55.рф