Александр Бурков: За будущее омской медицины мы можем быть спокойны

Губернатор пообщался с будущими омскими врачами. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

1 сентября Александр Бурков встретился с педагогическим составом и студентами Омского государственного медицинского университета. Он поздравил их с Днем Знаний и поблагодарил за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. На встрече глава региона обсудил с ними ключевые вопросы сферы омского здравоохранения.

Александр Бурков рассказал, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 в омское здравоохранение будет вложено 24 млрд. рублей. В прошлом году 1,2 млрд. рублей были направлены на приобретение нового медицинского оборудования, в том числе для районных больниц. Построены 2 амбулаторные больницы, 25 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов, приобретены 23 передвижных ФАПа.

Однако без профессионалов, по мнению губернатора, ничего работать не будет. Здравоохранение в первую очередь - это врачи.

- Никакое современное оборудование не вылечит без врача. Поэтому мы для вас пытаемся создать более перспективные места для работы. Для нас очень важно, что те 200 вакансий, которые ежегодно есть в системе здравоохранения, были заняты, - сказал губернатор. - Мы видим, что старое поколение профессионалов уходит, а вам придётся заступать на их места, вам придется развивать нашу омскую систему здравоохранения. Для нас важно, чтобы вы все пришли в дальнейшем работать по специальности.

Свои вопросы о медицине задали и студенты. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Добавим, что омские власти постоянно стараются оказывать социальную поддержку медикам. Выплаты врачам и фельдшерам, переехавшим работать в сельскую местность, увеличили до 1,5 млн. и 700 тыс. рублей соответственно. В муниципальных районах строится жилье для работников бюджетной сферы. Для студентов, обучающихся по целевому направлению, предусмотрены областные стипендии в размере 3 тыс. рублей в месяц.

Координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», студент 5 курса ОмГМУ Илья Екимов задал губернатору вопрос о выделении адресной субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. В планах «волонтёров-медиков» - разработка приложения по профилактике заболеваний. Они планируют претендовать на получение гранта в качестве СОНКО.

- Безусловно, готовы поддерживать. Но нам нужно учитывать наши экономические возможности. Думаю, на следующий год по этой статье предусмотрим увеличение объема средств, – отметил Александр Бурков.

Обсудил губернатор на встрече со студентами тему выделения дополнительных мест в общежитиях, благоустройства Омска и поддержку велодвижения. В конце разговора губернатор заявил: после разговора с будущими медиками он спокоен за систему омского здравоохранения.

- За нашу систему здравоохранения мы можем быть в будущем спокойны. Нужно отдать должное, что студентов медицинского университета интересует многое. Вопросы совершенно правильные и в точку. Те средства, которые вкладываются по поручению Президента в рамках нацпроекта «Здравоохранение», решают важную задачу – создание комфортных условий для лечения больных, для работы медицинского персонала. Также важны профессиональные качества наших медиков, - сказал Александр Бурков.