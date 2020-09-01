В бани омичей будут пускать в масках и с соблюдением социальной дистанции

Бани в Омске откроются, как и кафе, со 2 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо других послаблений, принятых на последнем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, с завтрашнего дня в Омске откроются бани. Омичи часто задавались вопросами, как эти заведения будут работать. Сегодня об этом рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Владимир Шнипко.

Все муниципальные бани откроются в городе с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. На входе обязательно будут измерять температуру сотрудникам и посетителям, на пол нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции, соблюдать ее придется как в общем зале, так и в парной. Маской посетителям бани придется воспользоваться в любом случае. При входе и оплате услуг использовать средства индивидуальной защиты обязательно.

Также с завтрашнего дня в Омске откроются кафе и рестораны, заработают парки аттракционов.