Стало известно, при какой температуре не будут пускать в омские рестораны

Рестораны без веранд заработают со 2 сентября. Фото: vk.com

Оперштаб разрешил работу омских ресторанов и кафе без веранд со 2 сентября. Но владельцы заведений должны соблюдать очень жесткие требования Роспотребнадзора. О них подробно рассказал в своем Instagram вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

Во-первых, между столиками должна быть дистанция не менее полутора метров, весь персонал обязан носить маски и перчатки. Должны быть расставлены антисептики. Запрещены массовые мероприятия в ресторанах: банкеты и свадьбы.

На входе в заведения обязаны измерять температуру посетителей. Оказывается, пускать в кафе по правилам Роспотребнадзора будут даже при температуре до 37.1. Если она будет выше, то гость не может проходить внутрь помещения.