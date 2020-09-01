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Стало известно, при какой температуре не будут пускать в омские рестораны

Кафе без веранд и террас заработают в Омске со 2 сентября
Станислав МухинСтанислав МухинСтаниславМухин
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Рестораны без веранд заработают со 2 сентября.

Рестораны без веранд заработают со 2 сентября.

Фото: vk.com

Оперштаб разрешил работу омских ресторанов и кафе без веранд со 2 сентября. Но владельцы заведений должны соблюдать очень жесткие требования Роспотребнадзора. О них подробно рассказал в своем Instagram вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

Во-первых, между столиками должна быть дистанция не менее полутора метров, весь персонал обязан носить маски и перчатки. Должны быть расставлены антисептики. Запрещены массовые мероприятия в ресторанах: банкеты и свадьбы.

На входе в заведения обязаны измерять температуру посетителей. Оказывается, пускать в кафе по правилам Роспотребнадзора будут даже при температуре до 37.1. Если она будет выше, то гость не может проходить внутрь помещения.