Омича увезли в больницу с пробитой головой, а он там ограбил пациента

Инцидент произошел во дворе больнице, куда незадачливого грабителя привезли с травмой головы. Фото: Анна МИКУЛА

25-летний омский рецидивист попал в больницу на улице Перелета с травмой головы. Молодой человек решил не терять времени даром и совместить лечение с «заработком». Он подошел к одному из пациентов, сидевших в беседке во дворе больницы. Уголовник с перевязанной головой потребовал дать денег. Когда мужчина отказался, собеседник выхватил у него сотовый и сбежал.

По пути он снял повязку с головы. Чтобы вернуть беглеца и все-таки оказать ему помощь, пришлось перекрывать все окрестности. В итоге раненого грабителя поймали и доставили в больницу, где его уже ждали врачи и потерпевший.

Он прикинулся, что ничего не помнит и понятия не имеет, как чужой телефон оказался у него. Но ему не поверили и теперь будут судить.

– Гражданин был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».