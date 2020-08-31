В Омской области от коронавируса умерли еще 4 человека

Количество выздоровевших в Омской области в 2,5 раза больше, чем заразившихся. Фото: Артем КИЛЬКИН

Перед последним заседанием оперштаба по борьбе с коронавирусом цифры заболеваемости то резко шли вниз, то снова поднимались. Сейчас опускаться они не спешат. За прошедшие сутки по данным минздрава в Омской области выявили 41 случай заражения. С начала пандемии в регионе заразились уже 9 282 человека.

Медики, к сожалению, зафиксировали 4 новых летальных случаев. Общее число скончавшихся с момента начала пандемии сейчас равно 193. Если показатели останутся на том же уровне, то к концу недели область перешагнет порог в 200 погибших.

Статистика заражений по районам области выгляди так: Омск – 28 новых случая заболевания, Большереченский район – 3, Калачинский, Омский, Марьяновский районы – по 2, по одному новому пациенту в Саргатском, Москаленском, Черлакском, Азовском районах области. В Знаменском районе, где сообщили о вспышке коронавируса в местной школе, сегодня новых случаев заражения не выявили.