Конец пандемии коронавируса: Стало известно, что еще открывается в Омске

Омские кафе и рестораны открывают 2 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 27 августа, в областном правительстве проходит очередное заседание оперштаба по коронавирусу. Как и прогнозировалось, регион сможет вернуться к полноценной жизни после пять месяцев почти повсеместного простоя из-за ковида.

Первое, главное и долгожданное для многих послабление – полноценное открытие заведений общепита. Напомним, об этом губернатора уже неоднократно просили их владельцы, оказавшиеся на грани выживания.

– Предприятия общественного питания (кафе и рестораны), находящиеся в закрытых помещениях, могут возобновить свою деятельность со 2 сентября при условии соблюдения санитарных норм, – сказал глава регион Александр Бурков.

Напомним, до сих пор из-за пандемии коронавируса была разрешена работа только летних веранд на открытом воздухе, а еще ранее – с начала апреля – заведения общепита и вовсе были закрыты или работали только навынос.

Определена и судьба кинотеатров, владельцы которых также обращались с письмом к омским властям. Предприниматели сообщали, что могут вообще не открыться, если им это не разрешат сделать в ближайшие дни.

И вот стало известно, деятельность кинотеатров в Омской области возобновится с 4 сентября при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Театральный сезон в регионе в этом году начнется с 18 сентября.

Кроме того, пресс-служба облправительства сообщает, что учебные и логопедические центры для детей откроются со 2 сентября.

Режим полной готовности и масочный режим сохраняются до 28 сентября. В случае изменения эпидемиологической ситуации возможна корректировка принятых решений.