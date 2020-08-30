Названы правила работы омских кинотеатров в пандемию

В кино вместе смогут сидеть только семьи. Фото: vk.com

На этой неделе оперштаб разрешил работу кинотеатров в Омске. Они откроются с 4 сентября. Правда, владельцы этих заведений обязаны будут жестко соблюдать санитарные правила. Работать кинотеатры начнут по новым правилам.

Во-первых, изменения касаются средств защиты. Скорее всего, все посетители должны будут находиться во время сеанса в масках. По территории всего здания собственники обязаны расставить нужно количество антисептиков и санитайзеров.

Опять-таки билетов будет в кинозалы меньше - рассадка зрителей должна производиться через одно кресло для соблюдения безопасной дистанции. Вместе смогут сидеть только члены одной семьи, как говорится в рекомендациях Роспотребнадзора. Правда, как это будут проверять контролеры - загадка.

Скорее всего, не будет продаваться на сеансы и традиционная продукция точек общепита: попкорн и напитки. Интервалы между сеансами тоже увеличат для санитарной обработки зала. Так что количество сеансов тоже сократится. А вот что будет с ценами на билеты, пока неизвестно.