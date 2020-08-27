В Омске появился извращенец, который фотографирует под юбками женщин

Скриншот видео: vk.com/chp55

Не успела в Омске утихнуть история с педофилом, который затаскивал детей в кусты и раздевался перед ними, как в соцсетях начали обсуждать нового извращенца.

Судя по записям, выложенным в паблике «ЧП Омск», он орудует в магазинах косметики. Мужчина изображает, что рассматривает товар на нижней полке, приседает за спиной у «приглянувшейся» ему девушки подносит телефон и фотографирует у нее под юбкой. Буквально за несколько минут он успел сделать несколько таких снимков с разными потерпевшими.

Как выяснилось, у такого отклонения даже есть научное название – апскертинг. Вероятно, его омского последователя уже ищут правоохранители и разгневанные молодые люди пострадавших девушек.