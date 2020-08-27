К 2024 году в половине школ Омской области появятся «Точки роста»

Фото: Нацпроект «Образование», «Точка роста»

Уже второй год в рамках нацпроекта «Образование» в школах Омской области открываются образовательные центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Не только городские, но и сельские учреждения получают полностью укомплектованные современным оборудованием классы.

По информации министра образования Омской области Татьяны Дерновой, до 2024 года будет создано 358 таких центров. То есть, ими будет укомплектована каждая вторая школа региона, а к 2030 году «Точки роста» будут во всех учебных заведениях.

Также Татьяна Дернова рассказала, что в 2021 году в регионе сдадут три новых школы: на улице Завертяева в Омске, в поселках Горьковское и Черлак. В 2022 году – школу с физико-математическим уклоном на Космическом проспекте на 1122 учащихся. Она станет крупнейшим техническим центром региона. Поскольку рядом находятся промышленные предприятия, в новом образовательном учреждении будут готовить для них высококлассных специалистов.