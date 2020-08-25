Омский регоператор помог волонтерам в проведении экосубботника

Фото: ООО «Магнит»

Реликтовое озеро Чередовое – самый большой водоем в Омске. Расположено оно в южной части Ленинского округа. Сюда любят приезжать не только омичи, но и гости города, водоем пользуется большой популярностью и в теплое время года здесь разворачивается активная торговля. Но как только заканчивается сезон прибрежная линия начинает напоминать свалку. Развешенные таблички, предупреждающие о штрафах за выброс мусора в неположенных местах, никого не пугают. Ни отдыхающие, ни коммерсанты не считают нужным убирать за собой.

Фото: ООО «Магнит»

Если же пройтись вдоль берега озера, и осмотреть всю территорию, становится понятно, что отходы, от коммерческой деятельности, сюда свозятся специально. За пару часов волонтеры собрали в пластиковые мешки около пяти кубометров мусора. За помощью в вывозе мусора волонтеры обратились в компанию «Магнит», которая уже больше года является единым региональным оператором ТКО в Омской области.

«Региональный оператор поддерживает активных и неравнодушных омичей в проведении экологических акций. Экологическое воспитание нужно начинать с себя и в первую очередь самим демонстрировать культуру обращения с отходами. Кстати, для того чтобы было чисто, не обязательно убирать мусор за кем-то, достаточно выбрасывать свои отходы только в специально определенные для этого местах, доносить свой пакет с мусором до контейнеров, предпринимателям - оформить законный вывоз отходов, и результат не заставит себя ждать», - уверены в пресс-службе компании «Магнит».